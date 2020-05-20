В Незалежной демонстрируют оскорбительное отношение к жителям, не владеющим мовой

На Украине никто не должен говорить и понимать по-русски. Об этом заявил журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов.

"Все обязаны знать мову, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий", – заявил Дроздов в эфире интернет-канала. Свою передачу он назвал "Чемодан, вокзал, Россия!"

По его мнению, не может быть такого понятия как "русскоязычный украинец". Жители Незалежной, которые считают родным русский язык, должны признать себя национальным меньшинством со всеми вытекающими последствиями. При этом русскоязычных сограждан, которые не владеют украинской речью, он обозвал "одноклеточными" и рекомендовал им отправиться в путешествие по Золотому кольцу России, а не ездить во Львов.

Остап Дроздов – уроженец Львова. Помимо журналистской деятельности, пишет книги и активно участвует в различных публичных дискуссиях, пишет URA.RU. Известен скандальными высказываниями. Так, ранее он назвал жителей Донбасса "парнокопытными".

Журналист, по его рассказам, "наказывает" не знающих мову людей. К примеру, однажды он неправильно показал дорогу женщине, которая обратилась к нему по-русски, передает телеканал "360".