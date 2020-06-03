Правоохранители подготовили экс-прокурору Крыма "новое подозрение"

Наталья Поклонская прокомментировала обвинения украинского прокурора "Автономной Республики Крым" после ее скандального интервью Дмитрию Гордону. Ответ она опубликовала в "Инстаграм".

Поклонская пошутила, что Марс подготовил ей "новое подозрение о захвате галактической энергии". Таким образом юрист отметила, что в прокуратуре Украины обратили внимание на рассказ о задержании Олега Сенцова и Александра Кольщенко.

Поклонская добавила, что самое выгодное положение сейчас у Гордона. Журналист "утер нос следопытам", вежливо и галантно слушая своего собеседника, вместо того, чтобы фабриковать уголовные дела против бывшего прокурора Крыма, передает "Царьград".

Скандал разгорелся после интервью Поклонской Гордону. На украинского журналиста набросились с обвинениями, а содержание беседы принялась изучать Служба безопасности Украины.

Позже украинская Генпрорукатура обвинила Поклонскую в создании преступной организации в Крыму.