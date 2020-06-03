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В-1В отработали пуск ракет по кораблям Черноморского флота

В-1В отработали пуск ракет по кораблям Черноморского флота
Фото: www.facebook.com/kpszsu/
В США увидели серьезные проблемы для России

Бомбардировщики В-1В отработали пуск ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile над Черным морем, когда их сопровождали российские, украинские и другие истребители.

Об этом пишет американский журнал The Drive, утверждающий, что появление черных самолетов у границ России – это очень серьезная проблема для Москвы, а конкретно – для Черноморского флота. С заправкой в воздухе В-1В помог турецкий KC-135R, к слову ранее в Москве исключили продажу Анкаре истребителей Су-57, и "потепление" в оборонной сфере постепенно сходит на нет на фоне событий в Сирии.

Согласно карте, показанной на совещании в Минобороны РФ, В-1В пролетели достаточно близко от Крыма и находились в зоне действия комплексов С-400. Как полагает The Drive, в случае начала конфликта Черное море превратился в настоящий "полигон", и у России будут вначале определенные преимущества. Но Турция, страна НАТО, контролирует проливы Босфор и Дарданеллы. 

Ранее "Пятый канал" сообщил, что бомбардировщики B-1B сопровождали над Черном море Су-27 ВКС РФ. А Минобороны опубликовало соответствующее видео.

Александр ИЛЬИН

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