Сломанный чип привел в боевую готовность все расчеты ядерных ракет США

Ровно 40 лет назад из-за дешевого сломавшегося чипа едва не разразилась ядерная война. Во времена холодной войны компьютеры нередко давали сбои, а генералы, которые готовились к войне всю жизнь, были готовы с честью выполнять свою главную миссию.

В 02:26 3 июня 1980 г. на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США пришли данные о запуске двух советских баллистических ракет. А через 18 секунд у дежурного офицера глаза округлились от ужаса: на США летели десятки МБР.

Дежурный немедленно дал команду приготовиться к взлету экипажам бомбардировщиков В-52 с ядерными бомбами, а затем связался с командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Параллельно началась подготовка к пуску термоядерных ракет Minuteman по целям в СССР.

Однако в NORAD заявили, что не зафиксировали ни одного пуска. Спутники и РЛС также не увидели никаких ракет. Экипажам В-52 приказали выключить двигатели, но не покидать машины. Затем на командный пункт опять пришли данные о запуске советской ракеты, и тогда военные заподозрили неладное, после чего прошло срочное селекторное совещание и было принято решение, что тревога ложная. Позже оказалось, что система вместо количества выпущенных ракет выводила случайные числа, а всему виной бракованный чип стоимостью 46 центов.

Все эти события от начала до конца заняли буквально несколько минут. Чуть больше этого времени требовалось ракетам средней дальности, чтобы поразить цели в Европе и Советском Союзе.

В США не стали запускать ракеты без раздумий только по той причине, что за полгода до этого уже была ложная тревога. 9 ноября 1979 г. сигнал поступил уже на пункт NORAD. Данные о массированной советской атаке подтверждали и спутники. Сразу тысяча дежурным расчетов Minuteman получили команду привести ракеты в боевую готовность, а в небо подняли десять перехватчиков для того, чтобы они подтвердили запуски. Через 6 минут атака была признана ложной.

Аналогичный случай был и в СССР, когда дежурный подполковник Станислав Петров 26 сентября 1983 г. собственным решением предотвратил ядерную войну, признав тревогу ложной.