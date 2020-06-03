Самолет существенно уступал "Конкорду" технологически

Когда в России начали модернизацию бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", многие любители авиации выразили надежду, что в стране займутся и его "гражданским братом" – Ту-144.

Хотя летчики и эксперты в один голос уверяют, что это не лучшая затея, так как по сути придется строить новый самолет, этот вопрос то и дело поднимается в прессе или на авиафорумах.

Как уверяют авторы журнала The National Interest, у Ту-144 не было шансов, чтобы конкурировать с "Конкордом". Во-первых, советский авиалайнер был на 20 т тяжелее своего британско-французского конкурента. Виной были дополнительные колеса под крыльями – в шасси Ту-144 было 12 колес. При этом шины были сделаны из синтетического каучука, который быстрее изнашивался, чем натуральный.

Однако двигатели у Ту-144 были мощнее, чем у "Конкорда". Каждый из них давал больше на 2,3 т тяги, чем двигатель европейского самолета. Однако технологически советские двигатели проигрывали.

КБ Туполева попыталось договориться с производителями "Конкорда", чтобы позаимствовать компьютерную систему управления двигателем, но получило отказ. На Западе боялись, что технологией воспользуются военные для модернизации бомбардировщиков. В чем-то они были правы: после Ту-144 полетел стратег "Белый лебедь".

Также NI отмечает тот факт, что во время посадки Ту-144 использовал парашюты, как военный самолет, в то время как на "Конкорде" использовались реверсоры тяги. Кроме того, издание уверяет, что в салоне советского лайнера было чрезвычайно шумно, поэтому пассажиру даже были вынуждены общаться записками.

Стоит отметить, что это преувеличение. Шум в Ту-144, судя по отзывам пассажиров, был, но не намного больше, чем в других советских самолетах. Достаточно шумно было в хвосте, а также во время взлета.