Специальный карабин КС-23 помогает превратиться в "Рэмбо"

Американские дробовики 12-го калибра – это ничто по сравнению со специальным карабином КС-23 "Дрозд", который по сути представляет собой малокалиберный пушку.

Страшное оружие калибра 23 мм применяется спецназом, а также внутренними войсками и полицией для разгона демонстрантов. По людям стальными пулями стрелять в органах не рекомендуется, так как после этого преступника очень трудно опознать. Пушкой прошибают железные двери, а патроны с картечью "шрапнель-10" и "шрапнель-25" применяются во время боя в помещении с превосходящим численностью противником.

Как пишет The National Interest, в США "Дрозд" запрещен из-за жуткого калибра. Однако он есть на вооружении армии Северной Кореи. По данным NI, Китай экспортировал в КНДР достаточное количество этих пушек в 2012-м и 2014 году.

В отличие от классического дробовика, КС-23 – это нарезное оружие, поэтому он и классифицирован как карабин. Современная версия КС-23К рассчитана на семь патронов.

Для разгона демонстрантов применяются резиновые пули "Привет", "Волна", однако при попадании с близкого расстояния они тоже могут привести к летальному исходу, как и пластиковые.

Патроны "Черемуха" и "Сирень" начинены газом. Также для "Дрозда" есть насадки для гранат "Черемуха".

Спецназ использует пули со шрапнелью. Прицельная дальность у них всего 10 – 25 метров. Однако в помещении такой патрон может спасти жизнь бойцу, уничтожив сразу несколько преступников.