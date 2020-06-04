Дрон успешно стреляет по движущимся целям

Китай представил свой новейший ударный беспилотник Pterodactyl II, на котором продолжаются испытания систем вооружения. Машина по-прежнему сильно напоминаете американский MQ-9 Reaper, однако второй аппарат стал заметно больше. Его взлетная масса составила уже 4,2 тонны при размахе крыльев 20,5 метров. Высота полета увеличена с 5 тыс. до 9 тыс. метров, продолжительность полета – с 20 до 32 часов, а скорость – с 280 км/час до 340 км/час.

На видео, опубликованном пользователем Youtube Чингис Дамбиев, показано, как БПЛА запускает ракеты "воздух-земля", и они поражают цели. В конце даже видно, как ракета попадает в движущуюся мишень.

В России на данный момент испытываются беспилотники компании "Кронштадт", которые теоретически могут использоваться для нанесения ударов, однако пока нет видеоматериалов, где БПЛА запускает ракеты. В России предпочли сразу переключиться на тяжелый дрон С-70 "Охотник", прототип которого хотят застраховать на 1,3 млрд рублей.