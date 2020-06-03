У экспериментального дрона, как и любого другого, есть довольно большие шансы разбиться

Первый российский ударный тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" решили застраховать на почти 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Если дрон разобьется, пропадет без вести или получит повреждения, после которых его уже будет невозможно починить, страховая компания должна выплатить 1,278 млрд рублей.

Сообщается, что БПЛА будет использоваться только на территории России для испытательных, демонстрационных, ознакомительных полетов. А также во время обучения пилотов и отработки двигателей.

Начальная цена договора составит 83 млн рублей. При этом заявки от потенциальных страховщиков принимаются до 15 июня, то есть сроки заканчиваются очень скоро.

Кто будет страховать экспериментальный прототип С-70 "Охотник", у которого достаточно высокие шансы получить повреждения на испытаниях (и это нормально), не известно.

Работа над дроном, который должен работать в паре с Су-57 и самостоятельно, максимально засекречена. С-70 даже не привезли на МАКС-2019, хотя планировали это сделать. Пока "Охотник" существует только в одном экземпляре, и страхование машины, которая только начинает испытания, выглядит странно.