Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Беспилотник "Охотник" застраховали на миллиард с лишним

Беспилотник "Охотник" застраховали на миллиард с лишним
Кадр youtube.com
У экспериментального дрона, как и любого другого, есть довольно большие шансы разбиться

Первый российский ударный тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" решили застраховать на почти 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Если дрон разобьется, пропадет без вести или получит повреждения, после которых его уже будет невозможно починить, страховая компания должна выплатить 1,278 млрд рублей.

Сообщается, что БПЛА будет использоваться только на территории России для испытательных, демонстрационных, ознакомительных полетов. А также во время обучения пилотов и отработки двигателей.

Начальная цена договора составит 83 млн рублей. При этом заявки от потенциальных страховщиков принимаются до 15 июня, то есть сроки заканчиваются очень скоро.

Кто будет страховать экспериментальный прототип С-70 "Охотник", у которого достаточно высокие шансы получить повреждения на испытаниях (и это нормально), не известно.

Работа над дроном, который должен работать в паре с Су-57 и самостоятельно, максимально засекречена. С-70 даже не привезли на МАКС-2019, хотя планировали это сделать. Пока "Охотник" существует только в одном экземпляре, и страхование машины, которая только начинает испытания, выглядит странно.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Мир за полгода дважды был на грани уничтожения

Сломанный чип привел в боевую готовность все расчеты ядерных ракет США

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей