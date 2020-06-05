Оружие будет бить на 7 километров

В России приступили к разработке сверхдальнобойной снайперской винтовки. DXL-5 будет бить на 7 км, что соизмеримо с неплохой пушкой. На данный момент аналогов такой винтовки не существует.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислава Лобаева, DXL-5 получит уникальный патрон, в котором будет присутствовать сразу несколько технологических новшеств. Новую "плетку" обещают изготовить уже к началу 2021 года.

Пока самая дальнобойная винтовка в мире – это "Сумрак" того же производителя. В 2017 г. из нее была поражена цель на расстоянии 4 км 210 метров. При этом попасть с двух километров из "Сумрака" вообще не представляет проблемы.

Для этой винтовки используются патроны 408 Chey Tac производства Финляндии. Пуля не имеет сердечника и изготовлена целиком из медного сплава для улучшения баллистики.

Стоит отметить, что такие снайперские винтовки – это штучный товар и используются, обычно, в войсках специального назначения или МВД. Да и цена "Сумрака" приближается к 2 млн рублей.

Американский журнал The Drive недавно опубликовал фото с внушительными винтовками недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Снайперов привлекли для охраны правопорядка во время митингов, которые охватили многие штаты США.