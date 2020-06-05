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В Турции провели закрытую презентацию нового ударного вертолета T-629. Машина должна занять промежуточную нишу между легким T-129 и тяжелым "Атак-2", который еще разрабатывается.
Разработка T-629 ведется с 2017 г., а в 2019-м компания защитила проект и начала сборку первого летного прототипа.
Как пишет Aviation Week, его характеристики не раскрывается, известно лишь, что это шеститонная машина с тем же двигателем, трансмиссией, коробкой передач и лопастями, как у Т-625. Последний, как известно оборудован двумя турбовальными двигателями CTS-800-4A. Таким образом, Т-629 – это в какой-то мере военный вариант "625-го".
Судя по фото, которые опубликовал Tapatalk.Com, вертолет станет турецкой версией российского Ми-28НМ "Ночной охотник". Стоит напомнить, что в прошлом году Минобороны отказалось закупать глубоко модернизированный Ми-28НМ из-за высокой цены и в конечном итоге предпочло модернизировать уже имеющиеся образцы.
Т-629 будет вооружен неуправляемыми и управляемыми ракетами, в том числе, класса "воздух – воздух", а также ракетным комплексом с лазерным наведением Roketsan Cirit. Судя по оснащению Т-129 и его шарообразной РЛС, Т-629 тоже будет всепогодным и сможет действовать в любое время суток. Вопрос только в том, как скоро эта машина поступит на вооружение Вооруженных сил Турции, равно как и тяжелый "Атак-2".
Турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI) тесно сотрудничает с западными производителями датчиков и авионики, и в этом плане, находится в более выгодном положении, чем Россия, которая из-за санкций может рассчитывать только на себя. Впрочем, это не мешало Советскому Союзу делать хорошую технику.
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