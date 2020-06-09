ORSIS-CT20 не оставляет шанса на расстоянии двух километров

Российские силовики получат новую снайперскую винтовку под известный патрон .375 CheyTac. В ближайшее время ORSIS-CT20 или, как ее еще маркируют, Т-5000 передадут на испытания во все силовые ведомства России. По плану, это произойдет уже в этом году.

Как пишет "Российская газета", винтовка прошла предварительные заводские испытания.

ORSIS-CT20 способна поражать цели на расстоянии 2 тыс. м, прицельная дальность, при которой снайпер бьет в десятку, – 1,5 тыс. метров. При разработке оружия применялись интересные технологии. Например, ствол сделан из нержавеющей стали методом однопроходного резания. Точность изготовления ствола порядка 0,002 миллиметра.

Сейчас винтовка есть в продаже только в гражданском варианте. Кроме того, винтовка под патроны .308 Winchester, .338 Lapua Magnum принята на вооружение Сил специальных операций, ФСБ России, ФСО, Росгвардии. Характеристики Т-5000 позволяют поражать цели в любую погоду и в любое время суток.

Как напоминает РИА ФАН, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что ВС России с начала года получили, в общей сложности, более 750 образцов новейшего, модернизированного вооружения.