Представитель Пентагона разместил фото в интернете и случайно "слил" проекты ведомства

Судя по всему, Вооруженные силы США случайно опубликовали в интернете снимок с секретными планами по созданию гиперзвукового оружия. Сама фотография сделана еще осенью прошлого года на конференции Ассоциации армии Соединенных Штатов, но только сейчас журналист Aviation Week Стив Тримбл обратил внимание на то, что присутствует на ней, пишет издание Business Insider.

Отмечается, что фото разместил на своей странице в Flickr министр армии Райан Маккарти. На ней представитель Пентагона держит в руках презентационный буклет с заголовком "Vintage Racer - обзор системы LWS".

Впрочем, большинство слов на снимке расплывчаты и неразборчивы. Однако можно прочитать шесть пунктов: "Гиперзвуковое проникновение", "Живучесть", "Время над целью", "Многоцелевое назначение", "Модульная полезная нагрузка", "Стратегия затрат".

Строка внизу гласит – "дальнее действие" и "быстрое проникновение".

Хотя информация ограничена, говорится в статье, теоретически речь может о гиперзвуковом оружии, способным обойти вражескую противоракетную оборону, проникнуть в нужную зону, а затем выпустить барражирующие воздушные системы для поиска неуловимых целей, таких как ракетные пусковые установки и радары ПВО.

Один из российских военных экспертов сообщил Aviation Week, что подобная идея уже рассматривалась специалистами.



В Пентагоне на запросы Business Insider отказались что-либо комментировать.

По данным издания, Vintage Racer не фигурирует в бюджетных запросах армии на исследования, разработку, испытания и оценку 2021 финансового года, но, как обнаружил Тримбл, в документах по бюджету Минобороны на будущий финансовый год есть ссылка на этот проект.

