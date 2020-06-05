AGM-88G получат F-35

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet впервые поднялся в небо с перспективной противорадиолокационной ракетой AGM-88G большой дальности. Ракета способна уничтожать даже выключенные радары, а вооружат ей, в том числе, малозаметные F-35.

Испытания прошли в штате Мериленд на испытательном полигоне "Патаксент-ривер" в начале недели. Как сообщает журнал The Drive, ракета не могла быть запущенной, так как в ней отсутствовали ключевые системы, в том числе наведения и сама боеголовка.

По сути испытания проводились с целью выяснить, как истребитель будет себя вести с новой ракетой, не изменятся ли аэродинамические показатели. Кроме того, анализировалось воздействие на саму ракету во время маневров, ее возможная деформация.

О ракете AGM-88G "Утро" писало в марте прошлого года. Новинка разработана на базе хорошо знакомой американским летчикам AGM-88 HARM. Главное преимущество новой ракеты это даже не увеличенная дальность, а комбинированная система наведения, которая позволит работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы, в которой преуспели российские военные.

AGM-88G с активной головкой самонаведения сможет подавить даже хорошо замаскирванную систему ПВО с отключенным радаром. Кроме того, с самолета ракете можно будет передавать информацию о цели уже в полете. А в последний момент перед контактом ракета "отчитывается" перед руководством, поразила они цель или нет.

Пока ракеты будут размещать на F/A-18E Super Hornet, однако в перcпективе их получат F-35 для размещения во внутренних отсеках, а это уже намного опаснее для противника.

AGM-88G планируется использовать против С-400, Тор-М3, а также морских зенитно-ракетных систем, вроде С-300Ф. И это далеко не полный список.