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СМИ: На Львовщине растащили МиГ-29

СМИ: На Львовщине растащили МиГ-29
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Самолет хотели модернизировать, но не успели

СБУ возбудила уголовное дело в в связи с расхищением оборудования на истребителе МиГ-29. Ранее машина поступила на Львовский авиаремонтный завод для модернизации, однако с самолета пропали блоки управления системами.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на украинское издание Defense Express, истребитель 1988 г. выпуска прилетел во Львов 18 февраля. Через неделю самолет "растащили".

Сообщается, что унесли более 20 блоков, которые, скорее всего, похитили с целью перепродажи. Позже некоторые платы подкинули на поляну рядом с заводом.

Стоит отметить, что на сайте Defense Express текста о разворованном МиГ-29 нет, но она могла быть удалена после того, как новость подхватили российские СМИ.

МиГ-29 страдают от мародеров на Украине регулярно. Так, в сентябре прошлого года, по время инвентаризации техники группы долговременного хранения самолетов 18-й авиационной комендатуры в Одессе обнаружилось, что у 15 истребителей МиГ-29 не хватает блоков и электронных плат.


А в ноябре того же года СБУ выяснила, что военнослужащие одной из воинских частей на Львовщине торговали из-под под полы комплектующими для тех же МиГ-29. Тогда фигурантов задержали.

Александр ИЛЬИН

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