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На Украине нашли способ "возвращения" Крыма

На Украине нашли способ "возвращения" Крыма
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Экс-министр иностранных дел выдвинул свой проект, как Киеву зайти на российский полуостров

Украина "вернет" Крым и не подконтрольные украинским властям территории Донбасса, если она выполнит три главных условия. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

Во-первых, считает уроженец Курска, "возвращение" полуострова и части шахтерского региона должно для Киева стать национальной идеей.

Во-вторых, властям Украины необходимо разработать соответствующую стратегию. Ну, и в-третьих, нужно заручиться поддержкой западных партнеров Киева, отметил пан Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, каждый гражданин страны должен хотеть "возвращения" Крыма и Донбасса и быть готовым жертвовать для этого собой.

"Это должно быть внутри нас, это должно стать настоящей национальной идеей", – цитирует РИА ФАН экс-министра.

Он добавил, что в Незалежной есть украинцы, которые не верят ни во что, но историю творят не они, а неравнодушные граждане. Именно благодаря тем, кто погиб (вероятно, пан Климкин имел в виду воевавших и воюющих в гражданском конфликте в Донбассе), Киев не проиграл. По его словам, это является "фантастической победой".

На днях пан Климкин предрек миру третью мировую войну, которая вот-вот обрушится на головы землян, и Украину будет в нее также втянута. При этом он не уточнил, кто на кого нападет и каким боком в эпицентре войны окажется Незалежная.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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