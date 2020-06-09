Повторные ограничения в стране будут более жесткими, предупредил глава Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский был готов собственным примером доказать украинцам, что коронавирус – это "не чума". Для этого он предложил своему окружению заразить его СOVID-19. Соратники отказались, заявив, что это "перебор", признался глава Незалежной.

"Я хотел на себе пройти этот этап, чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим: "Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально", – цитирует Зеленского "Украинская правда".

Сейчас он уже понимает, что его родственники такой шаг вряд ли бы хорошо оценили, скорее, назвали бы его сумасшедшим, передает RT. "В принципе, были бы правы", - согласился Зеленский. Но в тот момент он не думал об опасности.

Как не думал о ней, и когда во время введенных в стране ограничительных мер пил кофе в общественном заведении в большой компании. Все сидели рядом, без масок. Позже он оправдался: дескать, зашел проверить, как кафе готовится к открытию после карантина. Но МВД затеяло проверку. Если Зеленского сочтут нарушителем карантина, ему грозит внушительный штраф.

По данным на 9 июня, на Украине заразились коронавирусом около 28,5 тысяч человек, из которых более 800 скончались, свыше 12 тысяч уже выздоровели. В стране уже смягчается режим ограничений, введенных из-за эпидемии.

С 10 июня открываются санатории, базы отдыха, разрешаются массовые культурные мероприятия. Однако Зеленский предупредил украинцев: если они не будут соблюдать меры предосторожности и статистика начнет ухудшаться, он снова введет карантин, причем во второй раз меры будут более жесткими, передает ONLINE.UA