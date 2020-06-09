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Зеленский сделал признание о заражении коронавирусом

Зеленский сделал признание о заражении коронавирусом
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Повторные ограничения в стране будут более жесткими, предупредил глава Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский был готов собственным примером доказать украинцам, что коронавирус – это "не чума". Для этого он предложил своему окружению заразить его СOVID-19. Соратники отказались, заявив, что это "перебор", признался глава Незалежной.

"Я хотел на себе пройти этот этап, чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались, я предложил нашим: "Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально", – цитирует Зеленского "Украинская правда".

Сейчас он уже понимает, что его родственники такой шаг вряд ли бы хорошо оценили, скорее, назвали бы его сумасшедшим, передает RT. "В принципе, были бы правы", - согласился Зеленский. Но в тот момент он не думал об опасности.

Как не думал о ней, и когда во время введенных в стране ограничительных мер пил кофе в общественном заведении в большой компании. Все сидели рядом, без масок. Позже он оправдался: дескать, зашел проверить, как кафе готовится к открытию после карантина. Но МВД затеяло проверку. Если Зеленского сочтут нарушителем карантина, ему грозит внушительный штраф. 

По данным на 9 июня, на Украине заразились коронавирусом около 28,5 тысяч человек, из которых более 800 скончались, свыше 12 тысяч уже выздоровели. В стране уже смягчается режим ограничений, введенных из-за эпидемии.

С 10 июня открываются санатории, базы отдыха, разрешаются массовые культурные мероприятия. Однако Зеленский предупредил украинцев: если они не будут соблюдать меры предосторожности и статистика начнет ухудшаться, он снова введет карантин, причем во второй раз меры будут более жесткими, передает ONLINE.UA

Последние новости о ситуации с коронавирусом в России – в подборке "Утро.ру".
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Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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