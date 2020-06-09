Риск заражения сохраняется, несмотря на отмену карантинных мер - последние новости о COVID-19 на вторник в материале "Утро.ру"

По данным на утро 9 июня, коронавирусом в России заразились 476658 человек. В Москве с сегодняшнего дня снимают часть ограничений: пропускной режим и самоизоляцию. Возобновляют работу некоторые предприятия сферы услуг. При этом маски и перчатки в общественных местах носить все еще обязательно.

Несмотря на снятие карантинных мер, риск заразиться COVID-19 сохраняется. Важно и дальше выявлять подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные, а также отслеживать все контакты, заявила РИА "Новости" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Тем временем ситуация с коронавирусом в мире ухудшается – в последние несколько дней количество новых заболевших превышало 100 тысяч человек в сутки. Более 75% случаев заражения произошли в Южной и Северной Америке, а также в Южной Азии, сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

За последние сутки в России коронавирус подхватили 8985 человек. Заразился COVID-19 и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его забрали в больницу с пневмонией, пишет Znak.com.

В Москве от коронавируса скончались еще 59 пациентов, передает оперштаб.

Ранее в России заявили, что инфекцию могли создать искусственно.