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По данным на утро 9 июня, коронавирусом в России заразились 476658 человек. В Москве с сегодняшнего дня снимают часть ограничений: пропускной режим и самоизоляцию. Возобновляют работу некоторые предприятия сферы услуг. При этом маски и перчатки в общественных местах носить все еще обязательно.
Несмотря на снятие карантинных мер, риск заразиться COVID-19 сохраняется. Важно и дальше выявлять подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные, а также отслеживать все контакты, заявила РИА "Новости" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
Тем временем ситуация с коронавирусом в мире ухудшается – в последние несколько дней количество новых заболевших превышало 100 тысяч человек в сутки. Более 75% случаев заражения произошли в Южной и Северной Америке, а также в Южной Азии, сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
За последние сутки в России коронавирус подхватили 8985 человек. Заразился COVID-19 и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его забрали в больницу с пневмонией, пишет Znak.com.
В Москве от коронавируса скончались еще 59 пациентов, передает оперштаб.
Ранее в России заявили, что инфекцию могли создать искусственно.
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