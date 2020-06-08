В ближайшие недели в столице отменят большую часть ограничений

Режим самоизоляции в Москве отменяют во вторник, 9 июня. Затем продолжится постепенное снятие других ограничений. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Когда откроются кафе и салоны красоты – в материале "Утро.ру".

График снятия ограничений в Москве

С 9 июня:

Жители столицы смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Отменяется пропускной режим и самоизоляция.

Вместе с ними отменяется и график прогулок, передает URA.RU.

"Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города", – заявил мэр.



Возобновят работу салоны красоты, ветеринарные клиники, фотоателье и агентства по трудоустройству. Снимаются ограничения и на каршеринг.

Бесплатный проезд на общественном транспорте снова будет доступен. Заработают социальные карты.

Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции. Москвичи также смогут посещать кладбища.

При этом москвичи должны и дальше соблюдать масочный и перчаточный режим. В общественных местах, по-прежнему, нельзя находиться без средств индивидуальной защиты, говорится на сайте mos.ru.

С 16 июня:

Откроются летние веранды ресторанов и кафе. Музеи, выставочные залы, зоопарки, а также библиотеки и агентства тоже возобновят работу.

Жители столицы смогут посещать стоматологические клиники. Кроме того, снимается запрет на спортивные мероприятия.

С 23 июня:

Остальные спортивные объекты откроются 23 июня, заявил Сергей Собянин. Фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы вновь станут доступны для москвичей.

Возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке. Детские сады и площадки на улицах также будут доступны, что, по словам Собянина, является одним "из самых долгожданных открытий".

Несмотря на это, сроки могут меняться. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России.

"Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад", – сообщил мэр. Но подчеркнул, что борьба с инфекцией в нашей стране еще не окончена. Именно поэтому столичный градоначальник призвал беречь себя и своих близких.

Владимир Путин ранее заявил, что выходить из режима ограничений нужно быстро, но осознанно, напоминает НСН.

