С заявлением выступили в Общественной палате столицы

Режим самоизоляции в Москве снимут 9 июня. С таким заявлением выступили представители Общественной палаты столицы, информирует Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Позже информацию официально подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что горожан освободят от необходимости оформлять пропуска и следовать графику прогулок. Кроме того, с 16 июня начнут функционировать летние веранды. Об этом сообщил лично председатель Общественной палаты города Константин Ремчуков.

Совсем скоро жителей столицы ждет и открытие фитнес-клубов. Те, кто соскучился по спорту, смогут посещать их уже с 23 июня. Также можно будет пользоваться детскими площадками и лавочками на придомовых территориях.

Отметим, что столица продолжает бороться с коронавирусом, однако эпидемия идет на спад. За все время эпидемии в Москве коронавирусом переболели 197018 человек, некоторые продолжают лечение. Актуальную статистику по коронавирусу смотрите в материале "Утро.ру".