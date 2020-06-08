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Режим самоизоляции отменят в Москве 9 июня

Режим самоизоляции отменят в Москве 9 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
С заявлением выступили в Общественной палате столицы

Режим самоизоляции в Москве снимут 9 июня. С таким заявлением выступили представители Общественной палаты столицы, информирует Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Позже информацию официально подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Уточняется, что горожан освободят от необходимости оформлять пропуска и следовать графику прогулок. Кроме того, с 16 июня начнут функционировать летние веранды. Об этом сообщил лично председатель Общественной палаты города Константин Ремчуков. 

Совсем скоро жителей столицы ждет и открытие фитнес-клубов. Те, кто соскучился по спорту, смогут посещать их уже с 23 июня. Также можно будет пользоваться детскими площадками и лавочками на придомовых территориях. 

Отметим, что столица продолжает бороться с коронавирусом, однако эпидемия идет на спад. За все время эпидемии в Москве коронавирусом переболели 197018 человек, некоторые продолжают лечение. Актуальную статистику по коронавирусу смотрите в материале "Утро.ру".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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