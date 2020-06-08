Тайна создания опасной инфекции может остаться неразгаданной

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что сомневается в естественном происхождении COVID-19.

Он отметил, что заключения экспертов из разных стран зачастую противоречат друг другу. Отсутствие согласия по многим вопросам, касающимся коронавируса, может говорить о том, что он появился искусственным путем. Именно поэтому ученые до сих пор не понимают, как вирус был передан от животного человеку.

По словам Пушкова, высока вероятность, что специалисты так и не смогут установить, что стало причиной мировой эпидемии. При этом член Совфеда считает, что есть некие силы, которые заинтересованы в сохранении тайны происхождения вируса, передает радиостанция "Говорит Москва".

Пушков также обратил внимание, что появление новых смертоносных вирусов совпало по времени с периодом резкого развития микробиологии и вирусологии. Речь идет о вирусе Эбола, ВИЧ, свином и птичьем гриппе, а также атипичной пневмонии. Природа происхождения всех этих опасных инфекций до сих пор до конца не ясна.

Ранее "Утро.ру" делилось последними новостями о коронавирусе в России.

