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Лидер Незалежной Владимир Зеленский готов заплатить 17 тыс. гривен, если его признают виновным в нарушении правил самоизоляции. Об этом он заявил, комментируя свое посещение кафе в Хмельницком.
По словам президента, он был в регионе с рабочей поездкой, шел с делегацией мимо кафе, а его позвали посмотреть, как все готово к открытию 5 июня.
"Пригласили, я зашел, все там проверили", – приводит оправдание Зеленского "Страна.ua".
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, кстати, был в это время с президентом и тоже зашел в кафе. "Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию – как будут работать заведения буквально уже с завтрашнего дня", – попросил санврач.
Сейчас правоохранительные органы изучают, нарушил президент собственный закон или нет. В зависимости от этого будет принято решение о штрафе, пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. При этом напомнил, что, когда Зеленский нарушил правило о тайне голосования, продемонстрировав на камеру свой избирательный бюллетень, ему был выписан штраф, и президент его безропотно оплатил.
О том, что Владимиру Зеленскому удалось выпить чашечку кофе в заведении общепита, глава Незалежной рассказал сам, опубликовав 3 июня в "Инстаграм" фотографию и похвалив ароматный напиток, передает телеканал "360". На ней он в большой компании и без маски.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров