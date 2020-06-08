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Американские F-15 способны нести ядерные бомбы

Американские F-15 способны нести ядерные бомбы
Фото: pixabay.com
Пентагон провел испытания в пустыне Невада

Бомбардировщики F-15E Strike Eagle могут нести ядерные бомбы B61-12. Об этом сегодня сообщили Сандийские национальные лаборатории США.

Соответствующие испытания были проведены совместно с американскими ВВС в пустыне Невада еще в марте этого года, однако информация распространена лишь в понедельник, 8 июня.

Бомбы сбрасывали с высоты 7,5 км. Отмечается, что ядерные компоненты из них были удалены и заменены муляжами. Снаряды прошли испытания на всех стадиях применения, поэтому в лаборатории объявили об "исключительной уверенности", что они подходят для применения на F-15.

Испытания показали, что поступившие на вооружение Пентагона еще 20 лет назад бомбы, могут послужить американцам еще такой же срок, сообщает РИА "Новости".

Ранее в мае замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о планах Вашингтона поставить в Европу модифицированные снаряды B61-12, испытания которых идет полным ходом, что превращает эти бомбы из "оружия возмездия" в прикладное оружие на поле боя.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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