Разорвав договоры, ограничивающие гонку вооружений, американцы приступили к наращиванию своей военной мощи в разных регионах мира

Новое ядерное вооружение США может вскоре появиться в Европе. К таким выводам пришли в российском МИД после того, как Вашингтон отказался вводить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил замглавы МИД России Рябков.

Он напомнил, что ранее США вышли из договора по ликвидации РСМД. Россия ради общей безопасности предложила хотя бы подтвердить намерения о сдержанности. Но США и это минимальное ограничение не устроило.

"Нам дали понять, что не намерены следовать нашему примеру и не будут вводить мораторий на размещение своих новых ракет", – рассказал Рябков в ходе онлайн-выступления перед студентами МГИМО в понедельник, 18 мая.

Более того, США решили обновить свой уже имеющийся ядерный потенциал в Европе. В частности, поставить туда бомбы B61-12 пониженной мощности, испытания которой идут полным ходом. Такая модификация, по словам Рябкова, превращает эти бомбы из так называемого "оружия возмездия" в прикладное оружие на поле боя.

И если раньше в США говорили, что выходят из ДРСМД ради собственной безопасности, чтобы якобы уравнять свой стратегический потенциал с российским и китайским, то теперь там не скрывают планов наращивать ядерные группировки по всему миру.

"В Пентагоне прямо заявили о намерении приступить к развертыванию наземных РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потом дело может дойти и до Европы, – цитирует РИА "Новости" Рябкова. Дипломат предупредил: "Перед нами возникает реальная перспектива появления на суше в различных регионах мира американских ракетно-ядерных средств соответствующих классов".

Ранее стало известно, что США запустили массовое производство ранее запрещенных ракет "Томагавк" наземного базирования. При этом продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в следующем году, США также не намерены.