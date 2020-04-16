Срок действия СНВ-3 истекает, а замены ему нет

США отказываются обсуждать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Попытки Москвы вызвать Вашингтон на разговор не имеют успеха, ноты МИД РФ игнорируются. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы ответа на эту ноту не получили", – рассказал он изданию "Международная жизнь".

Россия ранее предлагала продлить договор СНВ-3 в том виде, как он есть сейчас, но США не сказали ни да, ни нет. Более того, они по официальным каналам не выдвинули никаких своих предложений, например, о необходимости сделать стороной соглашения по СНВ Китай. В рамках действующего договора это было бы, конечно, невозможно, отмечает Рябков. Но будущие редакции документа можно обсуждать, причем уже пора к этому приступать.

"Верю, что в Вашингтоне не окончательно похоронили саму идею контроля над вооружениями", - сказал дипломат, подчеркнув, что СНВ-3 является средством обеспечения в том числе американской национальной безопасности.

Договор по СНВ был заключен между РФ и США в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Отсутствие соглашения грозит возобновлением гонки ядерных вооружений. Ранее США в одностороннем порядке вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).