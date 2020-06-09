Самолет 1950-х годов летал быстрее современных истребителей

После того, как в США опробовали сверхзвуковой Х-1, который летчик-испытатель Чарльз Йегер разогнал до рекордных 2655 км/ч, в Пентагоне поставили новую планку – 3 Маха.

Для этих целей был разработан экспериментальный Х-2, который не только выполнил задачу по скорости, но и поднялся на рекордную высоту 38,4 тыс. м – так далеко не забирался ни МиГ-25, ни U-2 c SR-71.

Однако летать на этом самолете было все равно что играть в "русскую рулетку". Двигатели обладали уже достаточной мощностью, но для безопасности летчиков было сделано еще крайне мало.

Как и Х-1, второй самолет для рекордов был оснащен не реактивным, а ракетным двигателем на жидком топливе с тягой почти в 7 тонн. При это сам самолет всего 7,5 т, а вместе с топливом 13 тонн. Более 5 т горючки делали из Х-2 настоящую боевую управляемую ракету.

В NASA хотели исследовать аэродинамику на предельно высоких скоростях, а также поведение самолета на высоте более 25 тыс. метров.

X-2 мог взлетать самостоятельно с земли, но в целях экономии топлива его обычно сбрасывали из бомболюка В-50. Сейчас так сбрасывают крылатые ракеты.

Испытания проходили недалеко от базы ВВС США Эдвардс. Рядом было Сухое озеро Роджерса – идеальное место для посадки Х-2, которая могла начаться в любое время.

Конструкция Х-2 была вполне традиционной – крылья стреловидной формы, в отличие от прямых на Х-1. В плане скорости это было правильно решение: самолет получился быстрым, но очень опасным.

Как пишет The National Interest, 20% летчиков, разбившихся на самолетах серии Х, летали на Х-2. Не спасала даже спасательная капсула в носу самолета, которая отстреливалась и спускалась на парашюте. Но летчику еще нужно было выбраться из капсулы и выпрыгнуть с собственным парашютом. О кресле катапультирования тогда даже и не мечтали.

Во время одного из ранних испытательных полетов, Х-2 взорвался прямо в бомболюке В-50. Оба летчика погибли.

А затем капитан Милберн Эпт установил рекорд скорости 3,2 Маха, который стоил ему жизни. Двигатель Х-2 загорелся, и самолет свалился в штопор. Эпт сумел отделить капсулу от самолета, однако выбраться из нее уже не смог, по всей видимости, из-за чудовищных перегрузок. После аварий программу закрыли, переключившись на проект Х-3, но и с ним все оказалось очень непросто.