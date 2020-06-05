У экспериментального перехватчика практически не было крыльев

Конструкторы сегодняшних истребителей не гонятся за скоростью. Гораздо более важным показателем для самолета сейчас являются малозаметность и маневренность. Каким бы быстрым не был истребитель, зенитная ракета его все равно догонит, а вот если радар его "прохлопает" – вот это уже успех. Последним из могикан выглядит МиГ-31, из которого фактически сделали ракетную ступень для "Кинжала". Плюс на таком перехватчике удобно патрулировать протяженные российские границы.

Однако после окончания Второй мировой войны США и СССР делали ставку на скорость и только начинали осваивать реактивные самолеты, поначалу походившие на ракеты с крыльями.

Одним из таких летательных аппаратов и был "Дуглас" Х-3, построенный всего в единственном экземпляре. Если посмотреть на его фотографию, то становится понятно, что у современной крылатой ракеты крылья больше, чем у этого самолета. Больше всего "Дуглас" походит на машины для рекордов скорости, которые пилоты, рискуя жизнями, разгоняют по соляном озерам.

Пентагон заключил контракт с "Дугласом", чтобы заполучить перехватчик, разгоняющийся до скорости 3 Маха. Прототип самолета был закончен в 1951 году, однако из-за проблем с двигателями, которые не давали этой чудовищной тяги, аппарат так и не разогнался до планируемой скорости.

Как пишет The National Interest, самолет был необычайно легким, так как в нем было много титана. Кабина находилась в носу самолета.

Из-за того, что у Х-3 были короткие крылья, он очень быстро разгонялся на взлетной полосе (300 миль в час). Но с маневренностью были проблемы: самолет оказался непослушен. Однажды машина едва не разбилась, когда ее испытывали на перегрузки.

Но больше всего "самолету-ракете" не повезло с двигателями – они откровенно не тянули. Максимальная скрость, которой достиг Х-3, была 1,2 Маха, да и то летчик увел машину в пике.

Работа не прошла даром. Разработки легли в основу перехватчика F-104 Starfighter, который, к слову, тоже был, откровенно говоря, не подарок. Машина даже получила прозвище Widowmaker ("Вдоводел") за чрезвычайно высокую аварийность. Тем не менее, эта машина находилась в эксплуатации в ВВС разных стран более 40 лет. В СССР самым аварийным самолетом был Су-7Б.