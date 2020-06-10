ВСУ получат сразу три дивизиона "Нептун"

Украина примет на вооружение три дивизиона комплексов "Нептун" с противокорабельными ракетами Р-360, которые ранее неоднократно запускали на полигоне в Одесской области. Об этом заявил директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман во время визита на предприятие министра МВД Арсена Авакова.

В состав каждого дивизиона комплекса входят 6 пусковых установок с 24 крылатыми ракетами. Всего же, по словам Шимана, которые приводит Defense Express, планируется произвести 216 ракет.

В СМИ "Нептун" известно как оружие для "уничтожения" Крымского моста. Фраза сошла с языка бывшего главы СНБО Александра Турчинова. Летом прошлого года в интервью LB.ua он заявил, что для ракеты уничтожат мост, которым так "кичится Россия", в течении нескольких минут. Стоит отметить, что Р-360 – противокорабельная ракета, и не предназначена для уничтожения зданий и построек.

Сухопутный комплекс в данный момент продолжает проходить испытания. В частности, ракета уже поражала мишень на расстоянии 75 км, что демонстрировалось на видео. Максимальная дальность ракеты, по данным разработчика, составляет 300 км. Р-360 – это модернизированная версия советской ракеты Х-35.