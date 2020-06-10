"Перебежчик" передавал данные об украинских военных в Москву

На Харьковщине разразилась настоящая шпионская история. СБУ задержала украинца, который по версии контрразведчиков, передавал данные в 74-й разведцентр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Как пишут представители ведомства, его завербовали во время зарубежной поездки, после чего он получил позывной "Сумрак" и начал собирать данные о воинских частях ВСУ в Харькове.

Кроме того, его интересовала ротация военных, служащих в войсках ПВО в Харькове ,в районы проведения Операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщает ТСН.

Словно в шпионском фильме, его задержали во время попытки получения секретной таблицы парольных сигналов радиосетей Воздушных сил Украины.

Возбуждено дело по очень серьезной статье 111 – "Государственная измена". В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.