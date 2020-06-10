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На Харьковщине разразилась настоящая шпионская история. СБУ задержала украинца, который по версии контрразведчиков, передавал данные в 74-й разведцентр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.
Как пишут представители ведомства, его завербовали во время зарубежной поездки, после чего он получил позывной "Сумрак" и начал собирать данные о воинских частях ВСУ в Харькове.
Кроме того, его интересовала ротация военных, служащих в войсках ПВО в Харькове ,в районы проведения Операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщает ТСН.
Словно в шпионском фильме, его задержали во время попытки получения секретной таблицы парольных сигналов радиосетей Воздушных сил Украины.
Возбуждено дело по очень серьезной статье 111 – "Государственная измена". В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.
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