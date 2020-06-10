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Украинцам предложили силой захватить Крым

Украинцам предложили силой захватить Крым
Павел Климкин. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Полуостров можно только "отобрать", заявил бывший министр иностранных дел Незалежной

"Возвращение" Крыма в состав Украины возможно только в одном случае – при силовом захвате, намекнул Павел Климкин.

Так политик ответил на слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что Россия сама отдаст регион, когда поймет, что сотворила, и "устыдится".

По мнению Климкина, такого развития событий ждать не приходится и полуостров нужно отвоевывать. В своем "Твиттер" он написал, что не стоит смотреть на российское государство через розовые очки – россияне ничего добровольно отдавать не будут.

Как напоминает издание "Свободная пресса", ранее глава Незалежной заявил, что наладить отношения между двумя странами можно только, если Крым будет присоединен к Украине. При этом украинский лидер выразил надежду, что "российскому народу через несколько лет станет стыдно" за воссоединение полуострова с РФ и тогда регион снова станет частью Украины.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в Киеве рассчитывают на внешних и внутренних врагов Москвы и ждут развала России. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alexandr Steridis
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Российскому народу стыдно 1) Что Хрущов оторвал Крым от России и придарил хитроанусным рагулям. 2) Что эти рагули сотварили с Крымом, 3)Что в 1991 году не забрали своё в Россию!!!!
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