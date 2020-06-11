В Москве стратегам Пентагона напомнили о системе защиты российского неба над Черным морем

Если американцы попытаются обрушить "ракетный ливень" на Россию, то для США такой шаг обернется потерей стратегической авиации. Об этом заявил замглавнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

Так он прокомментировал духоподъемную публикацию издания The National Interest о недавней провокации ВВС США, в ходе которой дальние стратегические бомбардировщики B-1B Lancer имитировали атаку на Черноморский флот ВМФ России у берегов Крыма. Американцы назвали действия боевых самолетов Пентагона "блестящей операцией", которая грозит Москве "обрушением ливня ракетных залпов". Такие маневры должны оказать сильное влияние на российских политиков, принимающих важные решения, убежден автор статьи.

По мнению Бижева, провокационные действия пентагоновских ястребов не являются чем-либо экстраординарным. Он напомнил, что полет американских бомбардировщиков был зафиксирован нашими средствам ПВО и перехвачен истребителями ВКС РФ.

"Имел место будничный инцидент, вокруг которого американцы раздувают пафос", – сказал "Экономике сегодня" генерал-лейтенант.

По его словам, бравада представителей США является абсолютно бессмысленной, поскольку пентагоновские бомбардировщики обнаружены за 100 км до российской границы. "Ракетный ливень" в Черном море, подчеркнул специалист, закончится для Вашингтона потерей стратегической авиации.

"Ракетная атака была бы "перемолота" огнем российской эшелонированной системы ПВО, в которой все средства перехвата, включая береговые, работают поэтапно до полного уничтожения целей. Особую роль здесь играют С-300 и С-400", – отметил боевой офицер.

В российских ПВО бомбардировщики B-1B Lancer называют "летающими коровами", добавил Бижев. Эти самолеты разработаны в 70-х годах, поэтому изучались еще советскими курсантами противовоздушной обороны. Российские ЗРК легко перехватывают B-1B Lancer и они не представляют серьезной угрозы.

Напомним, в конце мая появилось видео, на котором наши "сушки" сопровождали американские бомбардировщики над Черным и Балтийским морями.

