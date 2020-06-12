Разработке уже более полувека

Ошибочно считать самым главным оружием сегодня самолеты-невидимки и гиперзвуковые ракеты. Атомные ледоколы – вот с помощью чего можно захватить Арктику. И они есть у России. На это указал эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.

Ледокол "Арктика", разработанный еще в 70-е годы прошлого века, до сих пор обладает непревзойденными преимуществами. Его двойной корпус позволяет ломать лед толщиной 2-3 метра. Способность выпускать перед собой струю горячего пара помогает сделать место разлома более предсказуемым, а лед – слабым.

"Арктика" не может развить большую скорость в океане, зато его дальность хода практически не ограничена – три гребных винта приводит в действие ядерная установка, поэтому судно не нуждается в дозаправке.

"Любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед, – напоминает автор. – Победу одержит тот, кто доберется первым. И у Москвы есть большое преимущество".

Ранее президент США Дональд Трамп приказал создать ледокольный флот в стране, чтобы иметь возможность конкурировать в Россией в Арктике.