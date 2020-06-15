В Киеве и Вашингтоне считают, что преподали урок Москве

Военная помощь США Киеву в размере $250 млн поможет удержать российские войска от дальнейшего продвижения на территорию Украины. Об этом пишет издание Military Times, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Как заявил бывший высокопоставленный военный ВС США, которого MT не называет, пакет помощи говорит россиянам, что они "не могут приехать в Киев и создать вассальное государство или снова изменить географию Европы". По его мнению, в этом случае действия российских войск будут противостоять интересам США.

Похожей точки зрения придерживается и военный атташе посольства Украины в США, генерал-майор ВВС Борис Кременецкий. Он подчеркнул, что помощь Пентагона дала совершенно новые возможности ВСУ. Это киберзащита, связь, контрбатарейные системы, медицинская помощь и "противодействие российской пропаганде".

Также он упомянул возможности на море, видимо, намекая на патрульные катера Береговой охраны "Айленд", которые были проданы Киеву. Плюс небольшие катера Mark VI для "сохранения свободы судоходства" через Керченский пролив.

Кроме того, упоминаются "Джавелины", а точнее – 150 ракет комплекса, продажа которых была одобрена Госдепом.

Эксперты заверили, что на кон поставлено будущее мирового порядка, который основан на уважении государственного суверенитета, а не закона джунглей. Вдобавок украинские предприятия ОПК добились определенного прогресса, и ВСУ сейчас намного боеспособнее, чем в 2014 году.