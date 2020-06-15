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Экс-президент нашел виновного в потере Украиной Крыма

продолжениеУкраина просит Запад надавить на Россию из-за Крыма
Порошенко указал на своего предшественника

Экс-украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Крым вернулся России из-за действий его предшественника – Виктора Януковича.

По мнению экс-главнокомандующего Незалежной, Янукович лично призвал военные силы РФ вступить на территорию Украины. Кроме того, Порошенко заявил, что якобы своими глазами видел российских спецов, когда был на полуострове в 2014 году.

Такими откровениями экс-президент поделился на судебном заседании по делу о рассмотрении апелляции на приговор Януковичу, передает украинский телеканал "Прямой", который вел онлайн-трансляцию.

Напомним, Виктора Януковича свергли в ходе Евромайдана 2014 года. Законно избранный президент Незалежной был вынужден скрыться в России. При этом на Украине бывшего лидера заочно приговорили к тюремному заключению за госизмену.

Ранее "Утро.ру" писало, как действующий глава Украины Владимир Зеленский ополчился на Петра Порошенко. Президент обратил внимание на выдающиеся способности предшественника манипулировать другими людьми.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума, во время которого большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение в состав РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

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