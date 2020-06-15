Киев призывает на помощь международных партнеров, в том числе, надеется на санкционное давление на Москву

Украинский кабмин подготовил план модернизации диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке западных союзников, а также выступил за создание платформы по вопросу Крыма. Проект программы правительства направлен на утверждение Верховной рады.

В документе утверждается, что Москва не выполняет договоренности о прекращении огня в Донбассе. В связи с этим, считают авторы плана, не представляется возможным переход к политической части разрешения конфликта.

Отмечается, что для освобождения и реинтеграции "временно оккупированных территорий" Киеву нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности страны и повышение боевого потенциала украинской армии.

"Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией по Донбассу, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня по Крыму и городу Севастополю", – записано в документе.

Одним из приоритетов деятельности правительства называется укрепление международной солидарности в "противодействии агрессии Российской Федерации" и поддержка санкций в отношении нашей страны.



На днях бывший "постпред президента Украины в автономной республике Крым" Борис Бабин сделал очередное предположение о том, что Москва вот-вот нападет на Незалежную и захватит Херсонскую область, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и пустить днепровскую воду на российский полуостров.

