Экс-боксер перепутал буквы во время очередного обращения к горожанам

Мэр Киева Виталий Кличко оконфузился в прямом эфире, запутавшись в украинской лексике. Это произошло в ходе обращения градоначальника к жителям столицы Незалежной.

Пан Кличко пытался произнести на мове слово "пiсля" (после), однако у него получилось существительное, обозначающее мужское достоинство времен детства. Кроме того, мэр не сразу справился с еще одним словом – "сейнсацiйному" (сенсационному).

Отметим стойкость и выдержку сурдопереводчицы, которая с улыбкой отработала изысканную речь экс-тяжеловеса.



Добавим, пан Кличко давно известен своими проблемами с составлением слов и предложений в прямых эфирах, причем как на мове, так и на русском и английском языках. Буквально в марте этого года он также "сломал" сурдопереводчицу, причем ту же самую, что и сегодня работала в эфире, запутавшись в числительных.