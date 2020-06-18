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Самолеты ВКС РФ выполняют полеты согласно нормам международного права, никогда их не нарушают, они летали и будут летать, охраняя рубежи Отечества. Так прокомментировал член Совфеда Франц Клинцевич сообщение командования противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) о "перехвате" над Аляской российских бомбардировщиков Ту-95.
Сенатор напомнил, что эта часть территории США находится в непосредственной близости от границ РФ, а наша боевая авиация, в том числе Ту-95 и Ту-160, ведут дежурство с учетом плана Генштаба по обеспечению безопасности государственных рубежей. Он отметил, что российские военные самолеты и корабли всегда проводят учения в тех местах у берегов России, где поблизости совершают свои маневры армии стран-участниц НАТО, поскольку "рядом есть реальные цели".
Клинцевич не исключает, что американские ПВО захватили и вели наши самолеты, однако это абсолютная норма и "здесь нет сенсации".
"Да, у летчиков есть намерения и серьезные боеприпасы. Они охраняют границы Российской Федерации, а поэтому летали и будут это делать в соответствии с планами Генерального штаба. В перехвате нет ничего необычного, а есть только один из элементов информационной войны США против РФ", – сказал РИА ФАН сенатор.
Ранее сегодня пресс-служба
NORAD в своем "Твиттер" сообщила, что F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers и
самолетов раннего предупреждения и управления E-3 дважды успешно
сопроводили Ту-95, которые в ночь на 17 июня вошли в зону ПВО Аляски. К посту были приложены соответствующие фотографии.
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