Боевая российская авиация у берегов США защищает собственные границы

Самолеты ВКС РФ выполняют полеты согласно нормам международного права, никогда их не нарушают, они летали и будут летать, охраняя рубежи Отечества. Так прокомментировал член Совфеда Франц Клинцевич сообщение командования противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) о "перехвате" над Аляской российских бомбардировщиков Ту-95.

Сенатор напомнил, что эта часть территории США находится в непосредственной близости от границ РФ, а наша боевая авиация, в том числе Ту-95 и Ту-160, ведут дежурство с учетом плана Генштаба по обеспечению безопасности государственных рубежей. Он отметил, что российские военные самолеты и корабли всегда проводят учения в тех местах у берегов России, где поблизости совершают свои маневры армии стран-участниц НАТО, поскольку "рядом есть реальные цели".

Клинцевич не исключает, что американские ПВО захватили и вели наши самолеты, однако это абсолютная норма и "здесь нет сенсации".

"Да, у летчиков есть намерения и серьезные боеприпасы. Они охраняют границы Российской Федерации, а поэтому летали и будут это делать в соответствии с планами Генерального штаба. В перехвате нет ничего необычного, а есть только один из элементов информационной войны США против РФ", – сказал РИА ФАН сенатор.

Ранее сегодня пресс-служба NORAD в своем "Твиттер" сообщила, что F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers и самолетов раннего предупреждения и управления E-3 дважды успешно сопроводили Ту-95, которые в ночь на 17 июня вошли в зону ПВО Аляски. К посту были приложены соответствующие фотографии.

