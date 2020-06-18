Военные Пентагона благополучно катапультировались

В Филиппинском море рухнул двухместный учебно-боевой палубный истребитель McDonnell Douglas F/A-18F Super Hornet. Об этом сообщает издание The Drive со ссылкой на пресс-службу 7-го флота ВМС США.

Самолет входит в состав авиационной группы авианосца USS "Теодор Рузвельт". Отмечается, что двое летчиков смогли катапультироваться, в море их подобрали поисково-спасательным вертолетом МН-60S c авианосца. Военнослужащие Пентагона находятся в хорошем состоянии.



Несчастный случай произошел сегодня в ходе рутинных летных операций, говорится в заявлении Военно-морского флота США. Расследование происшествия уже ведется.

По данным издания, F/A-18F относится к ударной истребительной эскадрилье 154 (VFA-154) "Черные рыцари", домашней базой которой является военно-морская авиабаза Лемур в Калифорнии.

Напомним, "Теодор Рузвельт" только недавно, в мае месяце, возобновили свою деятельность в западной части Тихого океана. Корабль провел несколько месяцев в порту Гуама в начале этого года после серьезной вспышки COVID-19 среди его экипажа.

