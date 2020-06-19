Морякам Незалежной не хватает пушек 30 калибра 30 миллиметров, которые есть на Mark VI

Украинские моряки практически все время имели дело с советской техникой и вооружением, но теперь им предстоит освоить американские катера Mark VI. Они вооружены хорошими 30-миллиметровыми автоматическими пушками Mk 44, которых как раз не хватает ВМС Украины. Однако Незалежной еще придется купить снаряды, которые не производились ни в СССР, ни в России.

Журнал The National Interest достаточно сдержанно отозвался о военной помощи США Украине, которую можно назвать достаточно скромной. Однако и эта поставка усилит ВМС страны, которые катастрофически пострадали в 2014 г., когда Киев лишился большей части своих кораблей.

По мнению NI, боевую мощь катеров получится существенно увеличить, вооружить их "Джавелинами", которые США также поставили Киеву. Но даже это не изменит баланса сил на Черном море, так как Россия однозначно доминирует с фрегатами, корветами, модернизированными подлодками "Варшавянка" проекта 636.3, а также целым ракетным крейсером "Москва", который, правда, пока находится в ремонте. Конкурировать с Россией на Черном море по-прежнему могут только корабли НАТО.