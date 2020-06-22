Т-90СА устроили бой в Алжире

Т-90СА устроили бой в Алжире
Фото: mil.ru
Российская техника "зажигает" в Африке

В Алжире показали на видео работу российских танков Т-90СА, включая комплексы "Штора". На кадрах, которые опубликовал в "Твиттер" пользователь KAD-GNAHI, хорошо видно, как машины выстреливают аэрозольные завесы, мешающие наведению ПТУРов и корректируемых снарядов.

Кроме того, на учениях 8-й бронетанковой дивизии алжирской армии засветились модернизированные БТР-80 с ПТУРами "Корнет-Э", а также бронеавтомобили "Тигр-М", поставленные российской стороной. Плюс алжирцы задействовали уже ставшие классикой "Грады", советские самоходки "Гвоздика", "Бук-М2Э" и легендарную "Шилку"


Алжир является одним из крупнейших покупателей российского оружия. На вооружении сухопутных войск этого африканского государства находятся 400 танков Т-90СА, три зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-2 и ЗРПК "Панцирь". На ходу три сотни еще советских Т-62, а БМП-1 вообще около 700 штук.

В Алжирских ВВС много самолетов советского и российского производства, включая 44 Су-30МКА с БРЛС "Барс".

Александр ИЛЬИН

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