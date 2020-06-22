Договор с Астаной будет разорван

Россия аннулирует соглашение с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в национальной системе предупреждения о ракетном нападении. Премьер Михаил Мишустин уже поручил кабинету министров разработать и внести в Госдуму проект соглашения о денонсации документа.

Это означает, что загоризонтная РЛС "Дарьял-У", построенная в поздние советские времена придет в запущение, а Россия больше не будет оплачивать аренду.

Как пишет "Парламентская газета", соответствующее решение было принято после строительства под Орском загоризонтной станции дальнего обнаружения "Воронеж-М".

Эти загоризонтные РЛС нового поколения Россия расставила практически во всех нужных точках, заменив советские станции размерами с небольшой городок. Пока работает еще "Дарьял" в городе Печора в республике Коми.

Станции "Воронеж" возводятся всего за полтора года и потребляют намного меньше энергии, чем "Дарьял-У". Однако по мнению военных экспертов, по некоторым показателям гигантские советские загоризонтные РЛС превосходят все существующие системы.