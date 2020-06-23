Адмирал рассказал о методах борьбы с катерами США на Азове

Адмирал рассказал о методах борьбы с катерами США на Азове
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Подключиться может даже Каспийская флотилия

Американские военные катера Mark VI не сильно помогут Украине, а России необязательно создавать Азовскую флотилию, чтобы противостоять этой угрозе.

Как заявил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко, в зону ответственности Черноморского флота входят сразу три моря – Средиземное, Черное и Азовское. По его словам, которые приводит РИА "Новости", Азовским морем занимается Новороссийская военно-морская база, а в Темрюке, на Азове, есть база кораблей ЧФ.

Кроме того, в районе Азова дислоцированы достаточно мощные силы пограничников ФСБ. А в самом крайнем случае возможна переброска кораблей с Каспия по рекам.

Первые патрульные катера Mark VI ждут на Украине уже в этом году, всего их поставят 16. Катера вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, а также ракетами малой дальности AGM-176C "Гриффин".

По мнению западных экспертов, Mark VI с неплохими пушками усилят украинский флот, состоящий, во многом, из речных катеров, однако погоду в Азовском море не сделают. Противостоять Черноморскому флоту по-прежнему смогут только корабли США и НАТО, которые все чаще стали проводить свои учения в этом регионе.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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