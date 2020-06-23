Су-57 устарел: США делают новый истребитель

Су-57 устарел: США делают новый истребитель
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Прототип испытывают на базе двигателя от бизнес-джета

Журнал The National Interest оценил испытания новейшего прототипа Model 401, который недавно полетал вместе с F-15. По мнению издания, на базе этого самолета может быть создан боевой самолет с применением новейших технологий.

Пока задача Model 401, который еще называют Son of Ares, – продемонстрировать военным и правительству США новые конструкторские решения. На самолете установлен двигатель от бизнес-джета Cessna Citation, а сам самолет разгоняется лишь до 0,6 Маха, а поднимается на высоту 9 тыс. метров. Но сейчас это не главное.

Воздухозаборник самолета расположен в верхней части фюзеляжа и по форме напоминает арку. Хвостовое оперение похоже на то, которое стоит на стелс-истребителях. Нос напоминает F-22.

Но главная "фишка" этого самолета заключается в том, что он полностью сделан из композитных материалов, то есть в конструкции планера не применяется ни алюминий, ни титан. Поэтому ЭПР этого самолета, предположительно, будет еще меньше, чем у F-22 или F-35. Основания крыльев у Model 401 находятся высоко, в верхней части фюзеляжа и приподняты вверх. Это улучшает обзор летчику.

Ранее на самолете испытывали секретные датчики. Как предполагает NI, это был Legion Pod – относительно новая инфракрасная система отслеживания целей. На данный момент она совместима с истребителями F-16 и F-15C.

Александр ИЛЬИН

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