Традиционное празднование перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса

Парад Победы впервые после 1945 года проходит не 9 мая, а 24 июня. В связи с этим его решили сделать особенным и максимально приблизить к тому самому параду, который принимал маршал Жуков.

Поэтому на нем звучат те самые марши, а по Красной площади впервые проходит целый батальон легендарных Т-34-85 из Лаоса, которые восстанавливали в Санкт-Петербурге. Кроме того, можно посмотреть на 7 самоходок СУ-100, поступивших на вооружение Красной армии в 1944 году. Машину заслуженно называли истребителем танков благодаря 100-мм нарезной пушке.

Парад по традиции начинается с пеших расчетов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что приглашены расчеты 19 иностранных государств.





9:59. Парад Победы на Красной площади начался. Служащие почетного караула выносят Знамя Победы.

9:53. Главы государств рассаживаются на трибунах. Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны.

Среди лидеров государств – президент Абхазии Аслан Бжания, Азербайджана – Ильхам Алиев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Молдавии -Игорь Додон, Сербии – Александр Вучич, Таджикистана – Эмомали Рахмон и Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.



Из-за пандемии коронавируса гостей на параде меньше, чем обычно. Как ранее рассказал в интервью "Би-Би-Си" обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, приглашенных попросили принести справки о том, что не они не больны коронавирусом.

Зрителей рассаживают на расстоянии, но сидеть без масок разрешается. Приглашены порядка 80 ветеранов войны.

По традиции по Красной площади вслед за пешими расчетами проходят лучшие образцы российской военной техники. Это танк Т-14 "Армата", БМП Т-15, БМП "Курганец-25", ЗРС С-400, "Тор-М2".

Впервые на парад привезли перспективный ЗРПК "Панцирь-СМ", который превосходит по своим характеристикам "Панцирь-С1". Отдельного внимания заслуживает "Тосочка" или "Солнцепек" на колесах. Среди ЗРК обязательно нужно отметить С-350 "Витязь" – самый современный комплекс такого типа в России. В отличии от гусеничной версии, она оборудована краном для пополнения боекомплекта. Раньше нужно было использовать специальную машину.

Конечно, в параде задействованы экипажи танков Т-90М, Т-80БВМ, береговые ракетные комплексы "Бал" с ракетами Х-35 и РСЗО "Торнадо-С".

Самолеты, получается, участвуют в параде уже во второй раз. 75 летательных аппаратов – по количеству лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Традиционно в небе пролетают бомбардировщики Т-95МС, Ту-22М и "Белые лебеди" Ту-160. Обычно низко летящие огромные самолеты производят впечатление на любого зрителя.



Среди постоянных участников – Су-30СМ, Су-35С и, конечно, Су-57.

На Красной площади продолжаются последние приготовления к торжеству, которое начнется в 10:00 по московскому времени.

В Кремль постепенно начинают прибывать главы других государств. Одним из первых на праздник приехал Александр Лукашенко.