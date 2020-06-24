Президент Белоруссии не смог сдержать эмоций в разговоре с ветераном

В кадр прямой трансляции парада Победы в Москве попал президент Белоруссии. В какой-то момент Александр Лукашенко не смог сдержать эмоций и заплакал.

Когда камера сфокусировалась на лидере Белоруссии, он сидел на трибуне и общался с одним из ветеранов. Этот момент видео прямого включения с Красной площади опубликовал Телеграм-канал "Карточный домик:Европа".

Александр Григорьевич что-то рассказывал пожилому мужчине. Потом президент вытер глаза платком. О чем они говорили – не ясно. Но, видимо, глава Белоруссии рассказывал что-то значимое для него и не смог сдержать своих эмоций. В этот момент ветеран Великой Отечественной войны лишь слегка улыбнулся в ответ на слова Лукашенко.

Напомним, парад Победы начался на Красной площади сегодня, 24 июня, в10 утра по московскому времени. Ранее решение о его переносе было принято из-за пандемии коронавируса. Традиционное празднование победы в Великой Отечественной войне было назначено на другую дату впервые за всю историю.