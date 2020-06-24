Лукашенко заплакал на параде

Лукашенко заплакал на параде
Александр Лукашенко. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www/globallookpress.com
продолжениеПогрозил кулаком: ветеран не сдержал эмоций во время речи Путина
Президент Белоруссии не смог сдержать эмоций в разговоре с ветераном

В кадр прямой трансляции парада Победы в Москве попал президент Белоруссии. В какой-то момент Александр Лукашенко не смог сдержать эмоций и заплакал.

Когда камера сфокусировалась на лидере Белоруссии, он сидел на трибуне и общался с одним из ветеранов. Этот момент видео прямого включения с Красной площади опубликовал Телеграм-канал "Карточный домик:Европа".

Александр Григорьевич что-то рассказывал пожилому мужчине. Потом президент вытер глаза платком. О чем они говорили – не ясно. Но, видимо, глава Белоруссии рассказывал что-то значимое для него и не смог сдержать своих эмоций. В этот момент ветеран Великой Отечественной войны лишь слегка улыбнулся в ответ на слова Лукашенко.

Напомним, парад Победы начался на Красной площади сегодня, 24 июня, в10 утра по московскому времени. Ранее решение о его переносе было принято из-за пандемии коронавируса. Традиционное празднование победы в Великой Отечественной войне было назначено на другую дату впервые за всю историю.  

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Вонзил ногти в колено и пригрозил войной": Саакашвили вспомнил жесткий разговор с Путиным

На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика

Приметы на 24 июня: что нельзя делать в Варфоломеев день

В этот день не стоит давать деньги в долг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей