Он поддержал слова президента об уничтожении врагов

На Параде Победы речь Путина поддержал ветеран Великой Отечественной войны. Он не смог сдержать своих эмоций и помахал кулаком, когда президент говорил про уничтожение врагов.

Кусок достаточно сильного фрагмента видео с прямой трансляции парада Победы опубликовал Телеграм-канал "Голованов". На нем запечатлена речь российского лидера. Владимир Владимирович в этот момент говорил об уничтожении врагов на войне.Ветеран, сидящий позади Путина на трибуне, поддержал его слова. Он эмоционально несколько раз взмахнул кулаком.

Отметим, что парад Победы прошел в Москве 24 июня, а не как это всегда было принято 9 мая, из-за эпидемии коронавируса. Решение о переносе торжества было принято российским лидером в целях безопасности жителей страны. Празднество началось на Красной пощади в 10 утра.

К слову, в этот важный для России день не только ветераны Великой Отечественной войны не могут сдержать своих эмоций. Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко заплакал во время общения с одним из пожилых участников войны.