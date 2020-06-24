Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
На Параде Победы речь Путина поддержал ветеран Великой Отечественной войны. Он не смог сдержать своих эмоций и помахал кулаком, когда президент говорил про уничтожение врагов.
Кусок достаточно сильного фрагмента видео с прямой трансляции парада Победы опубликовал Телеграм-канал "Голованов". На нем запечатлена речь российского лидера. Владимир Владимирович в этот момент говорил об уничтожении врагов на войне.Ветеран, сидящий позади Путина на трибуне, поддержал его слова. Он эмоционально несколько раз взмахнул кулаком.
Отметим, что парад Победы прошел в Москве 24 июня, а не как это всегда было принято 9 мая, из-за эпидемии коронавируса. Решение о переносе торжества было принято российским лидером в целях безопасности жителей страны. Празднество началось на Красной пощади в 10 утра.
К слову, в этот важный для России день не только ветераны Великой Отечественной войны не могут сдержать своих эмоций. Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко заплакал во время общения с одним из пожилых участников войны.
На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика