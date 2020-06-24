Раскрыты подробности переговоров России и США по ядерному оружию

Раскрыты подробности переговоров России и США по ядерному оружию
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Для решения проблемных вопросов будет сформировано три рабочие группы

Представители России и США провели переговоры в Вене. Было принято решение, что для обсуждения ядерного вопроса сформируют три рабочие группы. Об этом информирует газета "Коммерсантъ". 

Собеседник издания уточнил, что, если позволит эпидемиологическая обстановка, представители всех трех подразделений встретятся уже в июле в очном формате. Скорее всего, переговоры пройдут в Вене. 

Первая группа, по словам источника, займется вопросами безопасности космоса. Вторая сфокусируется на концепциях применения ядерного оружия. Уточняется, что переговоры по данному вопросу возможны только в том случае, если Штаты выведут свои ядерные установки с территории Европы. 

Третья группа будет контролировать прозрачность процессов и верификацию. По заявлению источника "Коммерсанта", это самый проблемный блок вопросов, по которому существует ряд расхождений.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Европе испугались новых российских ракет. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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