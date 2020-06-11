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Россия является главной военной угрозой для Европы, поскольку она модернизирует свое вооружение. А наибольшую опасность представляет современная ракета 9М729. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блокаЙенс Столтенберг.
В интервью немецкому изданию Die Welt он отметил, что непосредственной угрозы ни союзникам, ни Германии конкретно не существует.
"Но мы видим, что Россия усиленно инвестирует в модернизацию вооруженных сил. Это и ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками, такие как 9М729, которые могут поразить любую цель в Европе", – сообщил норвежец.
Генсек подчеркнул, что данную ракету сложно обнаружить, а время предупреждения о ее подлете очень короткое. Она может добраться до любой столицы Старого Света, включая Берлин.
По мнению натовца, 9М729 якобы нарушает договор о ракетах средней дальности, что и послужило причиной денонсации этого договора. А он имел исключительное значение для безопасности Европы, сокрушается Столтенберг.
Также он перечислил другие угрозы, идущие со стороны России – ракеты большой дальности и воздушного базирования, беспилотники, кибероружие, новая военная доктрина.
"И тот факт, что Москва уже четко не разделяет ведение войны обычным и ядерным оружием", – говорится в переводе портала "Inosmi".
В качестве примера такого поведения РФ генсек почему-то привел Украину и Грузию. Что он имел в виду, не уточнил.
Кроме того, Столтербергу не дает покоя усиление присутствия России в Арктике, на Средиземном море, т.к. наши войска "стоят непосредственно у внешних границ НАТО. А значит альянсу придется и дальше вкладывать средства "в устрашение и оборону", резюмировал норвежец.
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