Генсек НАТО объявил, что Москва перестала разделять, каким оружием вести войну - ядерным или обычным

Россия является главной военной угрозой для Европы, поскольку она модернизирует свое вооружение. А наибольшую опасность представляет современная ракета 9М729. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блокаЙенс Столтенберг.

В интервью немецкому изданию Die Welt он отметил, что непосредственной угрозы ни союзникам, ни Германии конкретно не существует.

"Но мы видим, что Россия усиленно инвестирует в модернизацию вооруженных сил. Это и ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками, такие как 9М729, которые могут поразить любую цель в Европе", – сообщил норвежец.

Генсек подчеркнул, что данную ракету сложно обнаружить, а время предупреждения о ее подлете очень короткое. Она может добраться до любой столицы Старого Света, включая Берлин.

По мнению натовца, 9М729 якобы нарушает договор о ракетах средней дальности, что и послужило причиной денонсации этого договора. А он имел исключительное значение для безопасности Европы, сокрушается Столтенберг.

Также он перечислил другие угрозы, идущие со стороны России – ракеты большой дальности и воздушного базирования, беспилотники, кибероружие, новая военная доктрина.

"И тот факт, что Москва уже четко не разделяет ведение войны обычным и ядерным оружием", – говорится в переводе портала "Inosmi".

В качестве примера такого поведения РФ генсек почему-то привел Украину и Грузию. Что он имел в виду, не уточнил.

Кроме того, Столтербергу не дает покоя усиление присутствия России в Арктике, на Средиземном море, т.к. наши войска "стоят непосредственно у внешних границ НАТО. А значит альянсу придется и дальше вкладывать средства "в устрашение и оборону", резюмировал норвежец.

Ранее издание The National Interest вышло со статьей, в которой похвалилось операцией Пентагона, чьи бомбардировщики B-1B Lancer сымитировали атаку на Черноморский флот ВМФ России у берегов Крыма. Там утверждалось, что это предупреждение для Москвы – если что, то американский "ракетный ливень" обрушится на регион, надо полагать, на российский полуостров.

