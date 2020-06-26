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В небе у госграниц России насчитали больше трех десятков иностранных самолетов-разведчиков и несколько беспилотников.
На прошлой неделе 35 иностранных самолетов и шесть БПЛА проводили разведку вдоль границ нашей страны. Такую статистику приводит телеканал Минобороны РФ "Звезда" со ссылкой на газету "Красная звезда".
Самолеты, которые собирали разведданные, сопровождались российскими РЛС. Отечественные истребители 19 раз вылетали для перехвата шпионов. При этом нарушения российских границ удалось предотвратить.
Ранее сообщалось, что США убирают беспилотники RQ-4 от Крыма и Калининграда.
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