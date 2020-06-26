Самолеты Пентагона летали над нейтральными водами в Черном море

Истребители ВКС России были подняты в небо после того, как силы ПВО Южного военного округа зафиксировали полет над нейтральными водами Черного моря американских самолетов-разведчиков. Об этом в пятницу сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Отмечается, что действия бортов Пентагона выявлены своевременно.

Пролет совершали патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический разведчик RC-135 и заправщик КС-135 ВВС США. Истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота приблизился на безопасное расстояние к этой крылатой группе. Американцы тут же изменили свой курс прочь от госграницы России, пишет агентство.

Накануне стало известно о перехвате штатовским истребителем F-22 двух наших противолодочных самолетов Ил-38 у берегов Аляски. В Пентагоне сообщили, что российские борта летели над нейтральными водами и не нарушали границ США и Канады.

