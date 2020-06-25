F-22 перехватили российские Ил-38 у берегов Аляски

F-22 перехватили российские Ил-38 у берегов Аляски
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Разведчики подлетели к острову Унимак

F-22 командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38. Как говорится на странице ведомства в Twitter, истребители сопровождал воздушный танкер KC-135.

Самолеты авиации ВМФ РФ приблизились на 50 миль к острову Унимак, крупнейшему в составе архипелага. Гряда входит в состав Аляски и находится достаточно близко к российской Камчатке.

В Пентагоне уточняют, что Ил-38 не нарушали воздушного пространство США и Канады и летели над нейтральными водами. Американцы пишут, что для NORAD это уже пятый вылет для сопровождения российских самолетов.

Ранее в июне F-22 вылетели на встречу двух российских бомбардировщиков Ту-95МС, а также пары прикрывавших их Су-35С. При этом рядом в воздухе находился самолет ДРЛО А-50. В последнее время полеты стратегической авиации и разведчиков ВВС США и ВКС РФ участились. Москва и Вашингтон отвечаю на каждый вылет, причем на частоту полетов даже не повлияла пандемия коронавируса.

Александр ИЛЬИН

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